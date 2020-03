TÜGİK iş zirvesi 2020'de eğitim, ekonomi ve dış politika konuşuldu

06.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:07

İş zirvesinin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, Türkiye genelinden genç iş insanları katıldı.

Belek'te 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu TÜGİK İş Zirvesi 2020'nin açılışını yapan TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, eğitim, dış politika ve ekonominin gündemin ana başlıklarını oluşturduğunu söyledi:

''Yaşamımızın üç tane temel parçası vardır. Bir tanesi eğitim. Eğitim ailede başlar okulda devam eder. İkincisi iş insanları olmamız hasebiyle ekonomi ve hepimizin ilgi duyduğu dış siyaset. Bugün bu konuları birlikte değerlendirme fırsatı bulacağız. Eğitim denince özellikle 3-7 yaş arası aileden almış olduğumuz eğitim ile kurumlara, okullara geliniyor. Orda öğretmenlerimizin verdiği eğitimler ve katkılarla daha sonra onları yeni yaşama hazırlıyoruz. Şuna inanıyorum inşaatlar çok önemlidir ama eğitimdeki inşaat son derece önemlidir. Biz TÜGİK olarak bugüne kadar bir çok eğitim tabanlı çalışmalar yaptık. MEB olarak sizlerin yönlendirmelerinizle üzerimize düşen her ne görev olursa eğitime dair gönüllü olarak yanınızdayız. Bir diğer önemli konu ekonomi.. Biz 500 farklı meslek ve sektörden 9 bin üyesi olan bir konfederasyonuz. Bu açıdan TÜGİK bir Türkiye mozaiğidir demek istiyoruz. Üzerimize düşen her ne görev olursa her zaman hazırız. Sosyal sorumluluk ya da çalışma konuları olabilir her zaman gönüllü ve arzulu olduğumuzu da belirtmek isterim. Dış siyaset çok önemli, bugün merak ediyoruz sınırlarımızın ilerisinde neler oluyor? Birinci ağızdanbunları duyacağız.. TÜGİK uluslararası konularda da her türlü çalışmaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuşmasında eğitim ve ekonomi konularını ele aldı. Eğitim eğer ekonomiyle bağlantılı olursa o zaman demokrasinin de geliştiği ve eğitim, ekonomi, demokrasi üçlüsünün birbirini besleyen temel kavramlar olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın yapay zekanın biyolojiyle, fizikle buluştuğu bir döneme girdiğine işaret etti. Selçuk, "Güçlü ekonomilerin güçlü eğitim sistemleriyle bağlantılı olduğunun farkındayız, önümüzdeki süreçte iş ve işlemlerin belki yüzde 80'i otomasyona, robotlara tabi olacağı bir sistemden söz ediyoruz" dedi.

SELÇUK: MESLEK OKULLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Önem verilen bir başka konunun mesleki eğitim olduğunu belirten Selçuk,"Mesleki eğitim ekonomiyle doğrudan doğruya ilgi kurduğumuz alan. Mesleki eğitime baktığımızda, sektör bütün alanlarda hizmet, sanayi olsun dijitalleşmeye doğru gitmiş, otomasyon gelmiş, robotik hayata geçmeye başlamış. Fakat bizim okullarımızın altyapısında aynı dijitalleşmeyi, otomasyon ve makine parkurunu göremiyoruz. O yüzden bizim mezunlarımızın sektörde iş bulma olasılığı düşük. Eleman arıyorum bulamıyorum, iş arıyorum bulamıyorum çıkmazı söz konusu" dedi.

Bu sorunun çözümüyle ilgili Bakan Selçuk, 53 sektörün tamamında temsilcilerle, meslek okullarının içeriği, müfredatı, ders çizelgesine bakıldığında sektörün gereksinimleriyle, MEB'in ortaya koydukları arasındaki bir takım çelişkilerin ortadan kaldırıldığını söyledi. Selçuk, "Yani sektör dedi ki, 'Biz eğer şu dersler olursa, şu beceriler söz konusuysa, bu kişileri istihdam ederiz.' Bütün içerik ve derslerimizi buna göre düzenledik. Öğretmen eğitimlerimizde eksiğimiz vardı. Öğretmenlerimizin yeni teknolojileri tanıma konusunda eğitime ihtiyacı vardı ve yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı, bu yaz tüm sektörlerin desteğiyle yüzde 100'ü tamamlayacağız" dedi.

İhracat, ithalat çözümlemesi, dış ticaret açığı, sosyo-gelişmişlik analizlerine baktıklarını anlatan Bakan Selçuk, "Gördüğümüz şey, şehirlerdeki sektörlerle, meslek liselerinin alanlarına baktık ve çok düşük bir uyum teşhis ettik. Okullardaki alanlar başka, o şehirdeki sektörlerdeki alanlar başka. Bunun uyumu konusunda bir çalışma başlattık. Örneğin 3,5 milyar dolar civarında oyuncak ithal ediyoruz ama bir tane okulumuzun olmaması ilginç ve hemen çok sayıda okul açtık. Savunma sanayinde Türkiye çok iddialı fakat teknisyen yetiştiren tek bir okul olmadığı için Aselsan'a bir lise açtık" dedi.

SELÇUK: MESLEK LİSELERİNDE ÜRETİM PATLAMASI YAŞIYORUZ

Meslek liselerinde, yapılan eğitimin çok büyük kısmının teorik olduğu şikayetleri aldıklarını anlatan Selçuk, "Niye teorik, 'Çünkü biz üretim yapamıyoruz.' Niye üretim yapamıyorsunuz, 'Çünkü üretim yaparsak döner sermayeden yüzde 15 hazine kesintisi var ve bir okulun herhangi bir malı üreterek dışarıyla rekabet etmesi mümkün değildir.' Maliye Bakanlığı'na bir yazı yazdık ve birkaç gün içinde yüzde 1'e indi ve okullarda üretim patlaması yaşıyoruz. Bütün okullar güneş panelleri, oyuncak, çeşitli kimyasal üretenler, yüzlerce lisemiz yüzlerce kalemde üretime başladı ve büyük bir ivme söz konusu" dedi.

'TÜRKİYE ÖNÜ KESİLEMEYECEK BİR ÜLKE'

Gençlerin bu ülkede oldukça yüksek sayıda ve enerjilerini boşaltabilecekleri imkanlara sahip olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye'nin her bölgesi ve 81 ili ve ilçelerinde, her sektörde öncelik koyamayacak kadar alternatiflere sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin coğrafyası müthiş bir pozitif enerji veren potansiyele sahip bir ülke olduğunu kaydeden Dr. Nebati, ekonomik verilerde 2019 yılının hedeflerin ötesinde tamamlandığını belirterek, "İhracat rakamları, gelen turist sayısı, turizmde özellikle Antalya açısından bakıldığında rekorlar üstüne rekorlar kırıldı. 1,7 milyar dolar cari fazlasıyla geçen yılı kapattık. Ocak ve Şubat aylarında gene rekor artışlar var. İthalatı karşılama oranımız hep 85'lerin üzerinde. Türkiye, 21'inci yüzyılın ülkesi ve bu ülke durdurulamayacak, önü kesilemeyecek bir ülke. O zaman gençlere bu ülkede büyük iş düşüyor" dedi.

ÇEVİK: TÜRKİYE DÜŞENİN DOSTU BİR ÜLKE

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı İlnur Çevik de zirveye konuşmacı olarak katıldı... Atatürk'ün yurtta sulh dünyada sulh ilkesinin yanına bir de ''düşenin dostu Türkiye'' anlayışının eklendiğini söyleyen Çevik şöyle konuştu:

''Türkiye düşenin yanında, 3,5 milyon Suriyeliyi kabul etmemiz de bundan dolayı. Milli ve yerli dış politika anlayışımız var.Son Suriye operasyonlarındaki başarımızı gördük. Batılı basın yazıyor, herkes gıpta ile bakıyor. Türkiye Kuzey Irak'ta da PKK' ya karşı mücadele veriyor. Dünya değişti. Geçmişte işbirliği yapmayan ülkeler şimdi işbirliği yapıyor, bu karmaşıklığı 10 yıl daha göreceğiz. Batı ittifakı bizim için ana ittifak... Vazgeçmeye niyetimiz yok. Avrupa üyeliğinden, NATO'dan vazgeçmiş değiliz. Biz batının değerlerine bağlıyız. Ancak Amerika ve batı değerlerine sahip değiliz.

''Bizim amacımız Asya ve Avrupa ile karşılıklı çıkarlarımız doğrultusunda ilişkiler kurmak'' diyen İlnur Çevik sözlerini şöyle sürdürdü: ''İşadamları Türkiye'nin büyükelçisi gibi, sizler de liyakat sahibisiniz. Dünyada bir kargaşa var. Bir de yan unsurlar katılıyor. Corona virüsü yüzünden şimdi Çin sanayi çalışmıyor. Bunun domino etkisi var. Birçok ülke ihracatlarını kısıyor, bu dışişleri politikasını da etkiliyor. İran, Azerbaycan, Irak sınırlar kapalı, işte istemez sınırları kapattık. Bizim için önemli Suriye, İran, ABD, Avrupa, Rusya ile İlişkiler Türk diplomasisi ip cambazlığı gibi. Osmanlı'dan gelme her şeye rağmen başarılı bir dönemden çıkıyoruz. Libya yanında durmamız gereken bir ülke... Bizi Doğu Akdeniz dışına itmeye çalıştılar''

Suriye'deki ateşkese de değinen Çevik, ''Biz Suriye'den toprak almak istemiyoruz. Ruslara da bunu anlattık. Dün gece de böyleydi. Ateşkese şimdiye kadar uyuluyor. Büyük bir konvoy İdlib'e girdi. Orak koridor tesis edilecek. Suriyeli mülteciler de diğer taraftan Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlar ve barbarlıkla karşı karşıya kaldılar. Yunanlılar ateş açmaya başladılar, Türkiye baktı durum sarpa sarıyor. Sınıra gitti. Sınır boyundaki mültecileri geriye alıp onarlın canlarını kurtarmaya çalışıyor'' dedi.

TÜGİK 20 OKULA KİŞİSEL BECERİ ATÖLYESİ KURACAK

Milli Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı okullardaki kişisel beceri atölyelerinin bağışlarla kurulduğu ve bu konuda genç iş insanlarından da okullarda yeni kişisel gelişim atölyeleri kurulmasına yönelik destek talebinde bulundu. Bakan Selçuk'un bu talebi üzerine TÜGİK Başkanı Erkan Güral, TÜGİK olarak 20 okulda kişisel beceri atölyesi yapacakları sözünü verdi. Güral, ayrıca yenilenecek 5 okulun seramik ihtiyaçlarının da Kütahya Seramik tarafından karşılanacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler