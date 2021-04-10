Tügiad yönetimi İyi Parti'yi ziyaret etti
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Tügiad yönetimi İyi Parti'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tügiad yönetimi İyi Parti'yi ziyaret etti

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Çevikel, TÜGİAD'ın, kadınların yönetici pozisyonda olması açısından diğer kurumlara örnek olduğunu ifade etti.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ankara'da İYİ Parti'yi ziyaret etti. Çevikel ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

"Ticareti geliştirecek girişim başlattık"

Ziyarette TÜGİAD ve iş dünyası ile ilgili konulara değinen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Zor bir dönemden geçen ülkemizin kendi teknolojisini üreten bir konumda olması adına yurt içi ve dışında yoğun çabalarımızı sürdürüyoruz. TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu ile vizyonel değişiklik adına önemli bir çalışma başlattık. İş Geliştirme Komisyonu ile pandemi sürecinde kaybettiklerimizi telafi etmek adına tüm şubelerimizle birlikte ticareti geliştirecek bir girişim başlattık. Uluslararası İlişkiler Komisyonu ile yeni ihracat pazarları arayışındayız. Kısacası üyelerimizin ticaretini geliştirecek tüm planlarımızı devreye aldık" dedi. Dijitalleşme ve teknolojinin olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaparak, söz konusu iki alanın ellerindeki en büyük koz olduğu belirten Çevikel, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan yeşil dönüşümün önemine de işaret ederek, "Kısa süre içerisinde burada yapılacak çalışmalara Avrupa'yı da takip eden iş insanları olarak, dahil olmak isteriz" dedi. Çevikel, TÜGİAD'ın, kadınların yönetici pozisyonda olması açısından diğer kurumlara örnek olduğunu da dile getirdi.

"Yeni görevinizde başarılar diliyorum"

TÜGİAD'ın ilk kadın Genel Başkan ile yeni bir sürece başladığını ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Kadınları böyle güzel görevlerde görmekten mutluluk duyuyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Kadının güçlü olması, ülkenin güçlü olması demek. Her türlü bilgi alışverişine açığız. Bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vermeye hazırız" dedi - İSTANBUL

Tügiad yönetimi İyi Parti'yi ziyaret etti
Tügiad yönetimi İyi Parti'yi ziyaret etti
Tügiad yönetimi İyi Parti'yi ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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