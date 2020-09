TÜGİAD, üyeleriyle bir araya geliyor

Türkiye Genç İşadamları Derneği Bursa Şubesi, üye ziyaretleri kapsamında Bursa Çelik Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağlayan Çelik'i Sheraton Bursa Hotel'de ziyaret etti.

Gerçekleştirdikleri ziyaretlerle üye ilişkilerini güçlü tutan TÜGİAD Bursa Şubesi, üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek pandemi süreci ve üyelerinin sektörleriyle ilgili istişarelerde bulunuyor. TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar, son olarak Bursa Çelik Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağlayan Çelik ile bir araya gelerek turizm sektörünü masaya yatırdı.

Bünyesinde Sheraton Bursa Otel ve Aloft Bursa Hotel'i barındıran Bursa Çelik Turizm'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağlayan Çelik, ziyarette, pandemi sürecinde aldıkları aksiyon ve geleceğe dair öngörülerini paylaştı. Temmuz başında sadece Sheraton'ı açtıklarını ifade eden Çelik, birçok otele göre daha iyi durumda olduklarını belirtti.

"Ortadoğu uçuşları açılırsa iyi olur"

COVID-19'un ülkemizde görülmeye başladığı zamanlarda oteli kapattıklarını söyleyen Çelik, bu sürede olabildiğince personel çıkarmadıklarını ve maaşları da ödediklerini söyledi. Bu süreçte en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geldiğine dikkat çeken Çelik, "Temmuz başıyla birlikte otelimizi açarak tekrardan faaliyete geçtik. Temmuz'un sonuna doğru ertelenen düğünleri yapmaya başladık. Düğün talepleri de gelmeye devam ediyor. Neredeyse tam kapasite çalışıyoruz. Uçuşların açılmasını bekliyoruz. Özellikle Ortadoğu açılırsa doluluk oranlarının daha da artacağını umuyoruz" dedi.

"Her ay yenilediğimiz güvenli turizm sertifikamız var"

Çelik şöyle devam etti: "Turizm Bakanlığı'ndan güvenli turizm sertifikamız var. Her ay yeniliyoruz. Yani her ay denetime tabi olup, başarılı bulunuyor ve bu sertifikamızı yeniliyoruz. Zaten biz Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nın önerdiği uygulamaların yanı sıra kendi inisiyatifimizle de birçok özel uygulama yapıyoruz. Personelin günlük ateş ölçümlerinin yanı sıra, her odada maske ve dezenfektan var. Spa yarı açık, buhar odası, sauna, kapalı havuz ve hamam ise tamamen kapalı. Düğünleri, açık alanımızda yapıyoruz. 1'inci katı izolasyon katı olarak belirledik. Şu an başımıza gelmedi ama hotelimizde herhangi bir koronavirüs vakası yaşanması halinde bu izolasyon katında 14 gün boyunca karantinada kalacak."

Yılsonu doluluk beklentilerini de ifade eden Çelik, "Bakanlık tarafından önerilen doluluk oranı yüzde 60 kapasitesini geçmemek. Biz Temmuz'u zaten yüzde 30'la kapattık. Oranın yarısına şimdiden ulaştık. Ekim ve Aralık gibi doluluk oranı biraz düşse de bu yılı yüzde 50 ile kapatırız diye düşünüyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

"Bir tek kongre turizmi kaldı "

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar da, koronavirüsün doğrudan turizmi etkilediğini, sektör temsilcilerinin de direnmeye, çıkış yolu aramaya, mevcudiyeti korumaya ve konjonktüre uygun işler yaparak ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Kültür ve yaz turizminin kısmen de olsa faaliyetlerini sürdürdüğünü, fuarların da 1 Eylül'den itibaren açıldığını belirten Tabaklar, kongre turizminin maalesef açılamadığını ve bunun da sektör temsilcilerini çok zorladığını belirtti. Profesyonel Kongre Organizatörleri Platformu Başkanı olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüklerini söyleyen Ersoy, Bakan Bey'e taleplerini ilettiklerini vurguladı.

Kaynak: Bültenler