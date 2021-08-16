TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti
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TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti

TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TÜGİAD Genel Merkezi ile Medicana Sağlık Grubu arasında yapılan özel avantajlı sağlık hizmeti anlaşması sonrası bütün şubeler işbirliği protokolünü imzaladı.

TÜGİAD Genel Merkezi ile Medicana Sağlık Grubu arasında yapılan özel avantajlı sağlık hizmeti anlaşması sonrası bütün şubeler işbirliği protokolünü imzaladı. TÜGİAD üyeleri, bütün Medicana hastanelerinden özel avantajlarla sağlık hizmeti almaya başladı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), üyelerinin sağlık konusunda da en iyi hizmeti alabilmesi maksadıyla önemli bir adım daha attı. TÜGİAD Genel Merkez'in Medicana Sağlık Grubu ile anlaşması sonrası Bursa, Çukurova ve Ege Şubesi de işbirliği protokolünü imzaladı.

Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, üyelerinin kaliteli hizmet alabilmeleri adına her alanda çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Üyelerimize fayda sağlayacak iş birliklerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi ile mücadelenin devam ettiği bir süreçte kaliteli kurumlardan hizmet alabilmek büyük avantaj. Medicana hastaneleri, her zaman hizmet aldığımız ve hep memnun kaldığımız bir kurum. Üyelerimizin de bu hizmetlerden avantajlı olarak yararlanabilmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

Genel merkezin anlaşması sonrası özel avantajlı sağlık hizmetine dair protokolü imzalayan TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Parseker de "Genel merkezimizin etkileri devam eden pandemi döneminde hayata geçirdiği bu işbirliği, bizim için çok kıymetli. Her alanda doğru kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve ortak projelerle geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Hayata geçirilen her iş birliği, TÜGİAD üyelerine nasıl büyük bir ailenin parçası olduklarını gösteriyor" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı da "Medicana Sağlık Grubu olarak, hastalarımızın her türlü ihtiyacına yanıt verebilmek için çalışıyoruz. Hastalarımızın konforunu ön planda tutan anlayışımızla, kaliteli sağlık hizmetimizi, ülkemizin en saygın iş dünyası kuruluşlarından biri olan TÜGİAD'a sunmak bizim için çok değerli. TÜGİAD üyeleri, bu protokol sayesinde ihtiyaç duydukları her an, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki Medicana hastanesine başvurarak sunduğumuz sağlık hizmetlerden avantajlı olarak yararlanabilir. İşbirliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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