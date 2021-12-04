TÜGİAD, TİM ile iş birliği için adım attı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kurul Başkanları ile birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'yi ziyaret etti. Ziyarette iş birlikleri ve ihracat konuşuldu.

Türkiye ekonomisine üretim ve ihracat ile önemli bir katkı sunan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kurul Başkanları, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'yi ziyaret etti. İhracatçıların sorunlarının ve çözüm önerilerinin gündeme geldiği görüşmede, TİM ve TÜGİAD arasında pek çok alanda yapılabilecek iş birlikleri ve ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İhracat rakamlarının tarihi rekorlar kırdığı bir dönemden geçildiğinin de konuşulduğu ziyarette TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, üyelerin, tüm sanayiciler gibi üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini hatırlattı. İhracatçının dövizde yaşanan yükselme, hammadde fiyatları, enerjiye gelen zamlar ile zor koşullar içinde olduğunu kaydeden Çevikel, "Daha fazla ihracat, yeni rekorlar için ihracatçının desteklenmesi gerekiyor. Önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor" dedi.

E-ticaretin önemli bir ihracat alanı olduğunu ve uluslararası ödeme sistemlerinin çalışabilir duruma gelmesi gerektiğini ifade eden TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel, "E-ticaret ile birlikte ihracat yeni rekorlara imza atacak" açıklamasında bulundu.

"Sektör adına teşekkür ediyorum"

Ziyarette Türk ev tekstili sektörünün en büyük buluşma adreslerinden olan EVTEKS 2021'in, başlamasına günler kala pandemi gerekçesi ile iptal edilmesi, Ocak ayında gerçekleştirilecek Heimtextil Frankfurt'un iptal edilmesinden dolayı, Türk ev tekstil sektörün yaşadığı mağduriyet dile getirildi.

Nilüfer Çevikel, "Türk Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) mağduriyetlerin giderilmesi adına EVTEKS'i bu sefer, Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı adı altında, Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile Mayıs 2022'de düzenleyecek. Bu fuarın organizasyonunun Türkiye'de kalması ve Heimtex'e verilmemesi için vermiş oldukları desteklerden dolayı, başta İsmail Gülle olmak üzere, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası(BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'a, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şefik Ağdaviç'e, TETSİAD ve KFA Fuarcılık'a teşekkür ediyorum" dedi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90'a yaklaştı

TİM Başkanı İsmail Gülle ise TÜGİAD'ın yaptığı ziyarette, ihracat ailesinin her ay tazelediği Cumhuriyet tarihi rekorlarına vurgu yaparak, "Hayalimiz ve hedefimiz Türkiye'yi dış ticaret fazlası veren bir ülke haline getirmektir.Son 12 ayda 221 milyar Dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları fazlasıyla aşmayı başardık. Beklentilerimizin ötesinde bir tabloyla karşı karşıyayız. Görünen o ki bu tempoya devam ettiğimiz takdirde 2023 yılının 242 milyar dolar olan Orta Vadeli Program'daki ihracat hedefini 2022 yılında gerçekleştireceğiz. Artık Türkiye'nin ihracat kapasitesi hacmi aylık 20 milyar dolar ve üzeridir. İnşallah 2026'da, 5 sene gibi kısa bir sürede 300 milyar dolara ulaşacağız. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 90'a yaklaştı, bu da bir rekor. Covid-19'un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğumuz Sanal Ticaret Heyeti programlarının sayısı ve heyetlere katılım son dönemde hız kazandı. Bu anlamda önümüzdeki dönemde 100. Sanal Ticaret Heyetini gerçekleştiriyoruz. TİM, Genç TİM ve TÜGİAD olarak ortak çalışmalara her zaman hazırız" dedi. - İSTANBUL