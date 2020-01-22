TÜGİAD Genel Başkanı Şohoğlu: Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz
Türkiye Genç İşadamları Derneği Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye'nin yüzde 5 büyümeyi teknolojik ürün ve sanayi ile yakalayabileceğini belirterek, "Borçla ithalatla büyüyemeyiz.
22.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:03
Türkiye Genç İşadamları Derneği Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye'nin yüzde 5 büyümeyi teknolojik ürün ve sanayi ile yakalayabileceğini belirterek, "Borçla ithalatla büyüyemeyiz. Türkiye'nin tarım ekonomisini gözden geçirmesi lazım. Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com