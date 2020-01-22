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TÜGİAD Genel Başkanı Şohoğlu: Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz

Türkiye Genç İşadamları Derneği Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye'nin yüzde 5 büyümeyi teknolojik ürün ve sanayi ile yakalayabileceğini belirterek, "Borçla ithalatla büyüyemeyiz.

22.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:03
TÜGİAD Genel Başkanı Şohoğlu: Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz

İşadamları Derneği Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye'nin yüzde 5 büyümeyi teknolojik ürün ve sanayi ile yakalayabileceğini belirterek, "Borçla ithalatla büyüyemeyiz. Türkiye'nin tarım ekonomisini gözden geçirmesi lazım. Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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