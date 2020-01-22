TÜGİAD Genel Başkanı Şohoğlu: "Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz"

22.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:44

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye'nin yüzde 5 büyümeyi teknolojik ürün ve sanayi ile yakalayabileceğini belirterek, "Borçla ithalatla büyüyemeyiz. Türkiye'nin tarım ekonomisini gözden geçirmesi lazım. Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz." dedi.

Dernek genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Şohoğlu, burada yaptığı değerlendirmede, TÜGİAD'ın faaliyetleri ve 2020 planlamalarından bahsetti.

TÜGİAD'ın yaklaşık 60 farklı sektörde faaliyet gösteren 850 üyesiyle ülke ekonomisinde yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğunu dile getiren Şohoğlu, üyelerin ihracatının 18 milyar doları bulduğunu söyledi.

Şohoğlu, 2018'de yaşanan kur şokunun ardından ekonomideki dalgalanmalarla 2019'a girdiklerini kaydederek, bu dönemde rotayı ihracata yönelttiklerini, ihracat kapıları için seyahatler ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türkiye ekonomisinin son durumuna değinen Şohoğlu, "Alınan önlemler sayesinde 2019 sonunda büyüme oranı tekrar pozitife dönmeye başladı. 180 milyar dolar ihracat 80 milyonluk ülke için az bir rakam. Bu olumsuzluklara rağmen faizlerin düşüyor olması iç piyasayı canlandırdı. Konut, otomotiv satışlarından da bunu anlıyoruz. ÖTV ve KDV indirimlerinin de bu anlamda faydası oldu." diye konuştu.

Şohoğlu, kamuda tasarrufun öneminden bahsederek, TCMB'nin indirimleriyle piyasaya sunulan düşük faizli sıcak paranın üretime ve teknolojiye harcanması gerektiğine dikkati çekti.

"Genç işsizliğin azalması için özel sektör desteklenmeli"

Şohoğlu, Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından birinin işsizlik olduğunu belirterek, genç işsizliğin yüzde 27'lere çıktığını, 2020'ye yüzde 14 işsizlikle girildiğini söyledi.

Türkiye'nin yüzde 5 büyüme oranını tutturmak için özel sektörü destekleyici politika izlemesi gerektiğini dile getiren Şohoğlu, "Zaten kamuyla yüzde 2 büyüyoruz. Bunu özel sektörde de sağlamak gerek. Türkiye tüketerek büyüme modelinden vazgeçmeli. Bizim artık yapısal reformları uygulamamız lazım. Üretim ekonomisine dönersek o kur şokunu bu ülke bir daha yaşamaz. Kendi büyüme ekonomimizi sağlam temele oturtmamız lazım." dedi.

Şohoğlu, 2023'e kadar seçim olmaması ve siyasi istikrarın devam etmesi temennisinde bulundu.

Teknolojik ürün ve sanayi odaklı büyümenin önemine vurgu yapan Şohoğlu "Teknolojik ürün ve sanayi ile bu büyüme olur. Borçla, ithalatla büyüyemeyiz. Türkiye'nin tarım ekonomisini gözden geçirmesi lazım. Sanayi ve tarım odaklı büyümeliyiz. Kendi öz kaynaklarımızı koruduğumuz üretim şart. 11. Kalkınma Planı çok doğru ve ayakları yere sağlam basan bir plan." diye konuştu.

Şohoğlu, bu süreçte özel bankaların ekonomiyi çok fazla destekleyemediğini kaydederek, kamu bankalarının ekonomiyi desteklediğini, ciddi katkılar sağladığını söyledi. Özel bankalarda 2018 Eylül'de yüzde 45 oranla faiz alınamadığını dile getiren Şohoğlu, kamu bankalarının ekonominin dinamiği olduğunu bildirdi.

"ABD seçimleri Türkiye için fırsat"

TÜGİAD'ın ekonomi danışmanlarından Murat Sağman ise, ABD'deki seçim ortamının Türkiye için büyük fırsat olduğunu belirterek, Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımın yüzde 70'inin Avrupa'dan geldiğini, ihracatın büyük kısmının da Avrupa'ya yapıldığını söyledi.

TCMB'nin faiz indirimleriyle ertelenmiş talebin devreye girdiğini, otomobil ve konut satışlarının canlandığını dile getiren Sağman, indirimlerin olumlu olduğunu ancak enflasyonu da destekleyebileceğini, dengesizlik oluşturmaması gerektiğini anlattı.

Sağman, Türkiye'nin enflasyon ve işsizlik probleminin bulunduğunu, yüzde 4-5 büyümeden işsizliğin düşmeyeceğini kaydederek, bu büyüme oranını yakalamak için bankaların daha rahat kredi vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA