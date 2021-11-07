TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Z kuşağının geleceği GUHEM'de"

Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu üyelerini ağırladı.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen GUHEM'i ziyaret eden Çevikel ve beraberindekiler, GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tarafından merkez hakkında bilgilendirildi.

Projeye katkılarından dolayı başta BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sunan Çevikel, alanında tek olan merkezin Bursa'da yer almasından dolayı gurur duyduğunu belirtti. Nilüfer Çevikel, şu ifadeleri kullandı:

"GUHEM'in ne kadar vizyoner bir proje olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye bu konuyu yeni yeni fark etmeye başladı. GUHEM bizim dünyada her işi başarabileceğimizin en önemli kanıtıdır. Bu merkezi özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin daha dikkatli incelemesi gerekiyor. Teknoloji çağında yer aldığımız bu dönemde dijitalleşme her alanda var. Bu sebeple Z kuşağı olarak tabir ettiğimiz yeni kuşağın geleceği aslında GUHEM'de. İlgi alanları değişiyor ve bununla beraber meslekler de değişiyor. Dünyada çok az örneği olabilecek ülkemizin de tek uzay ve havacılık merkezinin açılmasında öncü olan BTSO'yu ve Bursa Büyükşehir Belediyesini bir kez daha tebrik ediyorum."

TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk ise GUHEM'in, Türkiye'de havacılık ve uzay alanındaki ilgiyi artırmak ve daha sonrasında bu alandaki çalışmaları desteklemek anlamında çok etkili bir kurum olduğunu vurguladı.

GUHEM'in çok önemli bir amaca hizmet ettiğini, uzay ve havacılık alanında ülkenin geleceğimize ışık tuttuğunu belirten Kopuk, "Zaten GUHEM dünyada bu alandaki en önemli merkezlerden biri haline gelmiş durumda. GUHEM'in dünya standartları üzerinde bir yapı olmasında hem BTSO'nun hem Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkıları çok büyük." ifadesini kullandı.

TÜGİAD üyesi ve aynı zamanda pilot olan Prof. Dr. Berrin Pehlivan da özellikle genç neslin uzay ve havacılık konusundaki farkındalıklarını artıracak GUHEM'in çok önemli bir misyon üstlendiğine dikkati çekti.