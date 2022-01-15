TÜGİAD Eskişehir Şubesi kuruldu

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesinin kuruluş tanıtımı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğe, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, TÜGİAD Eskişehir Şubesi Başkanı Serken Can Zengin ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından Eskişehir Şubesinin tanıtımı yapıldı.