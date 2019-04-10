Tügiad Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, Yapısal Reform Sürecinin İlk Adımı Olarak Görüyoruz

TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Yeni Reform Paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şohoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın bugün startını verdiği yeni reform süreci, kamu bankalarının mali yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlarla, reel sektör finansmanının sürdürülebilirliği adına kritik önemdedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek olan 'Yeni Reform Paketi'ni açıkladı. Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'da büyüme ve istihdam ana çerçevesinde finanstan, tarıma kadar pek çok madde yer aldı. TÜGİAD Başkanı Şohoğlu da, açıklanan Yeni Reform Paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"FİNANS SEKTÖRÜNE YÖNELİK REFORMLAR ÖNEMLİ"

Finans piyasalarına yönelik yapılan reformlar hakkında konuşan Şohoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın bugün startını verdiği yeni reform süreci, kamu bankalarının mali yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlarla, reel sektör finansmanının sürdürülebilirliği adına kritik önemdedir. Reel sektör borçlarının yeniden yapılandırılması adına hayata geçirilecek yeni düzenlemelerin ve bilanço dışı fonların reel sektörün kaynak ihtiyacı boyutunda yeni fırsatlar sunacağını umuyoruz. 100 milyondan fazla riski olan firmaların ek kredi için mali denetim raporunun istenmesi de riskin dengelenmesi açısından doğru bir adım olmuştur. Sigorta, BES ve emeklilik sisteminin düzenlenmesine yönelik atılacak adımlar Türkiye'nin tasarruf düzeyinin yükseltilmesi açısından önemlidir. Bütçe disiplininin aynı dirayetle sürdürülmesi, Türkiye'nin net tasarruflarının güçlü kılınması adına önemli bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR ORTAM İÇİN DETAYLI REFORM ŞART"

Yerel seçim akabinde yapısal dönüşüme odaklanılması beklentilerini sürekli dile getirdiklerini ve reform sürecinin başlamasının önemli olduğunu belirten Şohoğlu, şunları kaydetti:

"Yerel seçim sonrası yapısal dönüşüme odaklanılması uzun zamandır beklediğimiz adım. Ancak detaylandırılması, uygulama takvimi sunulması, bazı reform kalemlerinin etki analizinin yapılması ve dönüşüm sürecine sahip çıkılması gerekiyor. Aksi takdirde beklenti ötesine geçemeyiz. Örneğin, borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili mevcut sorunlara ilişkin çözüm önerisinin, kredi mekanizmasının nasıl yeniden çalışacağının, özellikle enerji ve tarım gibi sektörlerdeki çözüm önerilerinin netleştirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Enerji ve gayrimenkul fonu oluşturulması, bu sektörlere destek için olumlu ve anlamlıdır ancak kaynağı ve öngörülen işleyiş şekli de belirli olmalıdır. Detaylı planlanması arzusunda olduğumuz yargı, eğitim, turizm, dış ticaret, tarım gibi alanlarda reform paketlerinin sonbahara kadar yayılan bir sürede açıklanacağı belirtildi. İlgili kurumlarımızın en kısa sürede çalışmasını tamamlayacağına inanıyoruz. Biz de özel sektör olarak, hem reform sürecine sahip çıkacak hem de üretime ve ihracata odaklanarak üzerimize düşeni yapacağız"

"KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YERİNDE DÜZENLEMELER VAR"

Anıl Alirıza Şohoğlu, "Kurumlar vergisi beyannamesi sayısının üçe indirilmesi, mevcut durumda vergi ödeme gücünün zayıfladığı bir ortamda doğru ve yerinde bir düzenlemedir. Aynı zamanda kurumlar vergisi oranının düşürülmesi de, uzun dönemde toplanan vergi miktarını ve ekonomini rekabetçiliğini artırabilecektir. Kıdem tazminatı fonunun düzenlenmesinde, özel sektörün rekabetçiliğinin zarar görmemesi gerekmektedir. Yeni vergi mimarisiyle kurumlar vergisinde kademeli uygulamaya geçiş de önemli bir adım niteliğindedir. Sürdürülebilir büyüme ve istihdam adına yeni bir finansal mimari, vergi adaleti, enflasyonla etkin mücadele, ihracat odaklı yeni bir üretim stratejisi, reform sürecinde doğru belirlenmiş dört kritik sac ayağıdır. Önümüzdeki hafta ve aylarda diğer adımları da reel sektör olarak merakla bekliyor olacağız" şeklinde konuştu.

"TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEDBİRLER UZUN VADELİ"

Tarıma dayalı reformun uzun vadeli olduğunu dile getiren Şohoğlu, "İhracata dönük stratejik olarak belirlenen 7 sektör doğrudur ancak bugüne kadar pek çok sektör stratejik olarak belirlenmiştir. Burada, uygulama önemli olacak ve süreci belirleyecektir. Gıda enflasyonunun yüzde 29 olduğu noktada, tarım sektörünü geliştirmeye yönelik her türlü uzun vadeli tedbir yerinde görünmektedir. Fiyat istikrarına yönelik olarak, tarım ve gıda fiyatlarına yönelik Tarımda Milli Birlik Projesi, stratejik bir planlama ile önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM OLMADAN GEÇİRECEĞİMİZ 4.5 YILDA GERÇEK GÜNDEMİMİZE ODAKLANMALIYIZ"

Şohoğlu, paketin bileşenlerinde yargı reformunun ayrı ve önemli bir başlık olarak yer almasının çok önemli olduğunu belirterek, "Hukuk ve ekonomi iç içe ve tamamlayıcıdır. Yargısal altyapıda sorunlar çözülmedikçe ekonomik reformun temeli sağlam olmayacaktır. Reform adımlarında bu yaklaşımı görmek bizim için çok önemliydi. Önümüzdeki 4.5 yıl ülkede seçim atmosferi olmaması umut vericidir ve gerçek gündemimize odaklanmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA