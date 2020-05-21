TÜGİAD Başkanı Şohoğlu'ndan faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Merkez Bankası'nın Kovid-19 sürecinde beklentiler dahilinde yapmış olduğu faiz indirimini olumlu bulduklarını belirterek, "Uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklenmiş...

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Merkez Bankası'nın Kovid-19 sürecinde beklentiler dahilinde yapmış olduğu faiz indirimini olumlu bulduklarını belirterek, "Uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklenmiş faiz indirimlerinin ülkemiz ekonomisine olumlu katlıları olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şohoğlu, yaptığı yazılı açıklamasında Merkez Bankası'nın politika faizini 0,50 puan düşürerek yüzde 8,25'e çekmesini değerlendirdi.

Kararı olumlu bulduklarını belirten Şohoğlu, "Uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklenmiş faiz indirimlerinin ülkemiz ekonomisine olumlu katlıları olacağına inanıyoruz. Merkez Bankası'nın iç piyasayı canlandırma yönünde atmış olduğu adımların, özel bankalar tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Özel Bankaların yükü sadece kamu bankalarına bırakmadan piyasayı soluklandıracak likiditeyi sağlamalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Faiz indiriminin gelecek dönemde enflasyon üzerinde etkili olacağını ve düşürmesini beklediklerini belirten Şohoğlu, yapılan faiz indirimlerine rağmen enflasyonda bir gerileme görülmezse bazı risklerin oluşabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA