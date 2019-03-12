Tügiad Başkanı Şohoğlu: Küçülme 2019'da da Hissedilecek

Türkiye ekonomisinin 2018 performansı belli oldu. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, 2018 yılı son çeyreği ve yıl geneli Türkiye'nin ekonomik büyümesini değerlendirdi. Başkan Şohoğlu, "Küçülme 2019'da da hissedilecek" dedi.

2018 yılı son çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Ekim - Aralık verilerine göre Türkiye son çeyrekte yüzde 3 daraldı. Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık büyüme ise 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 arttı. Cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon lira oldu.

"İNŞAATTA VE SANAYİDE CİDDİ DARALMA VAR"

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, 2018 yılı son çeyreği ve yıl geneli Türkiye'nin ekonomik büyümesini değerlendirdi. Şohoğlu değerlendirmede, "Sektörler itibariyle bakıldığında, son çeyrekte sanayide ve inşaat sektöründe çok keskin bir daralma yaşanmıştır. Bu daralma sadece talepteki küçülmeden değil aynı zamanda sektörlerin ve firmaların yaşadıkları mali sıkıntılardan da kaynaklandı. Sanayide son çeyrekte çok keskin bir daralma ortaya çıkmış, ihracat artışı iç talepteki daralmayı ikame edememiştir" diye konuştu.

2018 yılının dördüncü çeyreğinde tarım sektörünün yüzde 0,5, sanayi sektörünün yüzde 6,4 ve inşaat sektörünün yüzde 8,7 küçüldüğünü belirten Şohoğlu, "Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörü ise 2018 yılı 4. çeyreğinde yüzde 0,3,özel tüketim harcamaları yüzde 8,9, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 12,9 daralırken; 2018 yılında tarım sektörü yüzde 1,3, sanayi sektörü yüzde 1,1 büyürken, inşaat sektörü yüzde 1,9 küçülme görüldü" dedi.

Şohoğlu, büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmesine şu sözlerle devam etti:

"Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörü ise 2018 yılında yüzde 5,6 büyümüştür. 2018 yılında özel tüketim harcamaları yüzde 1,1 artarken, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 1,7 daralmıştır. 2018 yılının son çeyreğinde ekonomide yaşanan küçülmenin iki ana nedeni bulunmaktadır. İlki enflasyon, faizler ve döviz kurlarındaki artışlar ile birlikte hane halklarının satın alma gücünün erozyona uğraması ile şirketlerin mali yapılarının bozulmasıdır. İkincisi ise uygulanmaya başlanan ekonomide dengelenme programının yarattığı daraltıcı etkidir. Özel tüketim harcamalarında da yılın son çeyreğinde sert düşüş yaşanmıştır. Yüksek enflasyon hane halklarının satın alma gücünü azaltmıştır. Sabit sermaye yatırımları ise finansal koşullardaki bozulma ve faiz oranlarındaki artışlar ile birlikte son çeyrekte önemli ölçüde küçülmüştür. Ekonomide hizmetler sektörü göreceli olarak daha iyi bir performans göstermiştir. Ekonomide son çeyrekte yaşanan küçülme 2019 yılına da hissedilecektir."

"PİYASALARDA ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Piyasalarda alım gücü düştüğünü söyleyen Şohoğlu, "İnşaat sektörü daraldı. Hizmet sektörü ise yükselişe geçti. Mevcut ekonomide dengeleme politikaları ile iyileşme süreci uzamaktadır. Diğer yandan firmaların mali yapılarında kalıcı bir iyileşme sağlanmadan büyümeye geçiş de ötelenecektir. Ekonomide özellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde ve de özel tüketim harcamaları ile sabit sermaye yatırımları harcamalarında toparlanmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi takdirde ekonomi uzun sürekli bir resesyona girebilecektir" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA