TÜGİAD Başkanı Çevikel: Yeme içme sektörü, HES kodu ile faaliyete başlamalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TÜGİAD Başkanı Çevikel: Yeme içme sektörü, HES kodu ile faaliyete başlamalı

26.01.2021 13:26 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:31
TÜGİAD Başkanı Çevikel: Yeme içme sektörü, HES kodu ile faaliyete başlamalı

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, restoran, kafeterya ve pastane gibi işletmelerin de HES kodu uygulaması zorunlu kılınarak bir an önce hizmet vermeye başlamasını talep ediyoruz" dedi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, restoran, kafeterya ve pastane gibi işletmelerin de HES kodu uygulaması zorunlu kılınarak bir an önce hizmet vermeye başlamasını talep ediyoruz" dedi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, pandemi sürecinde faaliyetleri kapanan veya çalışmaları kısıtlanan restoran, kafe ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de vaka sayılarının artmasının ardından, restoran, kafeterya ve pastane gibi işletmelerin çalışmasına kısıtlama getirildiğini hatırlatan Başkan Çevikel, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin vergi ödemelerinin mücbir sebep kapsamında ertelenmesi kararını yerinde buluyor ve önemsiyoruz. Fakat, işletmelerin önemli bir bölümünün ertelenen yükümlülükleri yerine getirecek maddi gücü yok. Bu anlamda gelen taleplerin değerlendirilmesi gerekiyor" dedi. 

İşletmelerin gelir elde edemedikleri ve mevcut sürecin ne zaman sona ereceği bilinmediği için elektrik, su, doğalgaz ve kira ödemelerinin durdurulması gerektiğinin altını çizen Başkan Çevikel, kira ödemelerinin sözleşme feshi ve tahliye sebebi olmaktan çıkartılması talepleri olduğunu hatırlatarak, bu taleplere kulak vermesi gerektiğini belirtti.

TÜGİAD Başkanı Çevikel, "Kamu kurum ve kuruluşlarda, AVM'lerde ve yurtiçi uçuşlardaki HES kodu ile giriş uygulamasının, kafe, restoran, pastane ve eğlence yerleri için de uygulamaya başlanarak, yeme-içme yerlerinin faaliyetlerine izin verilmesi, müşteriye masada servisin başlamasını talep ediyoruz. Yeme İçme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve bu sektörden geçimini sağlayan insanların mağduriyetlerinin sona ersin istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kaza İtfaiye Hisarcık Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜGİAD Başkanı Çevikel: Yeme içme sektörü, HES kodu ile faaliyete başlamalı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 13:40:01. #1.16#
title