TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması
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TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması

TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İSO'nun Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nı değerlendiren TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Zorlu şartlarda başarı tablosunda yer alan firmalarımız ile gurur duyuyoruz" dedi.

İSO'nun Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nı değerlendiren TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Zorlu şartlarda başarı tablosunda yer alan firmalarımız ile gurur duyuyoruz" dedi.

Zorlu iç ve dış piyasa şartları sebebiyle firmaların faaliyet karlarından fedakarlık yaparak üretim ve ihracat döngüsünü desteklediğini kaydeden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan TÜGİAD üyesi firmalarımız, bizim için gurur kaynağı olmuştur. Ancak ekonomik gelişmenin, sanayinin ekonomi içindeki ağırlığını artırmaktan geçtiğine inanıyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi TÜGİAD üyesi firmalarımız, pandeminin tüm olumsuzluklarının yanı sıra döviz ve faiz risklerini de iyi yöneterek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. İSO İkinci 500 Araştırması da firmalarımızın riskleri nasıl iyi yönetebildiklerini göstermiştir" diye konuştu.

TÜGİAD'ın 800'den fazla üyesi ile 60'ın üzerinde sektörü temsil ederek yıllık 50 milyar dolar ticaret hacmi olduğunu vurgulayan Çevikel, "Enflasyon-faiz-kur üçgeninde üretim faaliyetlerimize yansıyan olumsuzlukları bertaraf etme noktasında özverili çalışmalar yürütüyoruz. Keza katma değeri yüksek sanayi modeli için üyelerimizin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital dönüşüm alanlarında uyum süreçlerini sağlam temellere oturtuyoruz. Genel ekonomiye katkılarını artırmaya devam eden üyelerimiz, ileri teknolojiyi kullandıkları üretim süreçleri ile ülkemizin kalkınmasında kilit rol oynamayı sürdürecektir. Listede yer alan tüm firmaları tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri listelerde TÜGİAD'ın ağırlığı daha da artacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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