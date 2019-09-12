Tügiad: bankalardan da rahatlatıcı hamleler bekliyoruz

12.09.2019 15:58

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Merkez Bankası politika faiz indirimiyle, bankaların ve finansal kurumlardan "piyasayı canlandırmaya yönelik hamleler" beklediğini söyledi.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.74 - 5.75 lira aralığında olan dolar, karar sonrası 5.68 lira düzeyine kadar geriledi.

Söz konusu kararla ilgili Şohoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Merkez Bankası beklentiler yönünde 325 baz puanlık bir faiz indiriminde bulunmuştur. Uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklendiği takdirde faiz indirimlerini olumlu karşılıyoruz. Enflasyonda yaşanan gerileme ile birlikte mevcut faiz indirimini de dikkate alarak, bankaların ve diğer finansal kurumların iç piyasayı canlandırıcı hamlelerde bulunmalarını bekliyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA