TÜGİAD 120 çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) sosyal sorumluluk konusunda örnek bir projeye imza attı. Acil İhtiyaç Projesi Vakfı (AİP) ile iş birliğinde bayramda 120 çocuğun hayalleri gerçeğe dönüştürüldü.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin (TÜGİAD) ekonomiye yön veren faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk konusunda da çok hassas olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Acil İhtiyaç Projesi Vakfı üzerinden 120 çocuğun hayallerini bayramda gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

Geleceği yönlendiren çocuklar için

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle her geçen gün daha fazla adlarından söz ettirdiklerini belirten TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, genç iş insanları olarak çocuklara dokunan projeleri her zaman öncelik alanı olarak belirlediklerini dile getirdi. Sosyal sorumluluk projelerindeki katkılarını sürekli artırdıklarını kaydeden Nilüfer Çevikel, "Bu zamana kadar gerek dezavantajlı gruplar, gerek çocuklar, gerekse iş dünyasına yeni kazanımlar sağlamak için birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri geliştirdik. AİP üzerinden de 120 çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirmek, özellikle bunu bayram gibi özel bir zaman diliminde yapmak oldukça kıymetliydi. Bugün bizim yüzlerini güldürdüğümüz çocuklar, yarın hepimizin geleceğine yön verecek. Bu yüzden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de geleceğimizin teminatı olarak nitelendirdiği çocuklarımızla ilgilenmek, eğer bir eksikleri varsa el birliğiyle tamamlamak ve en önemlisi hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak hepimizin sorumluluğunda. Genç iş insanları olarak bizler üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Adımızda bulunan 'genç' ifadesine yakışır şekilde çocuklarımıza belki de en yakın biz olmalı ve gelecekte çocuklarımızın yönlendirilen değil geleceği yönlendiren bireyler olmasını sağlamalıyız" dedi.

"Fayda sağlayacak her projedeyiz"

Kuruluştan bugüne yükselen bir ivmeyle gündem oluşturmaya devam ettiklerini de kaydeden Çevikel, "TÜGİAD olarak ülkemizin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesini amaç edindik. Kuruluşumuzun temelinde, Türkiye'deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olarak, genç iş insanlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve ortak hedeflerini geliştirerek ülke çapında tüm toplumun sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, hem bireysel hem de sosyal gelişimi sağlamak var. Türkiye ve çevre ülkelerdeki en önemli lobi güçlerinden biri olarak, ülkemizde karar vericileri etkileyen, gündem oluşturan bir sivil toplum kuruluşuyuz. İşte bu nedenlerden dolayı fayda sağlayacak tüm sosyal sorumluluk projelerinde var olmaya, yeni projeler geliştirmeye ve gelişime ihtiyaç duyan tüm grupları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı