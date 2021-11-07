Tuğgeneralden Rektör Beydemir'e ziyaret
Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.
BİLECİK (İHA) - Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.
İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Vedat Çolak, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir Tuğgeneral Çolak'a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. - BİLECİK
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