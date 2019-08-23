Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu'ndan Vali Baruş'a ziyaret

23.08.2019 12:16

Malatya'da 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Daire Başkanlığına atanan Tuğgenaral Selim Karsavuranoğlu, Baruş'a veda ziyaretinde bulundu.

Baruş, Karsavuranoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

Kaynak: AA