Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu'ndan Vali Baruş'a ziyaret
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Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu'ndan Vali Baruş'a ziyaret

Malatya'da 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

23.08.2019 12:16
Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu'ndan Vali Baruş'a ziyaret

Malatya'da 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Daire Başkanlığına atanan Tuğgenaral Selim Karsavuranoğlu, Baruş'a veda ziyaretinde bulundu.

Baruş, Karsavuranoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.

Kaynak: AA
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