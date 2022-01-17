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Tuğgeneral Özfidan, öğrencilerle kitap okudu

Tuğgeneral Özfidan, öğrencilerle kitap okudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AHENK projesi kapsamında ilkokul öğrencileri ile kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

ANTALYA (İHA) - Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AHENK projesi kapsamında ilkokul öğrencileri ile kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi. Özfidan, daha sonra öğrencilerle birlikte Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i, anıtında andı.

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kadın Subay ve Astsubayların katılımı ile Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker İlkokulunda AHENK projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Kitap okuma etkinliğinden sonra, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından planlanan araçlarla Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker İlkokulunda eğitim gören 30 öğrenci ve 5 öğretmen ile birlikte Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker' in Konyaaltı caddesinde bulunan anıtı ziyaret edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve 60 Jandarma personeli ile isminin verildiği okulda eğitim gören öğrencilerin katılımı ile tek atışta İngiliz uçak gemisi My Chree'yi denize gömerek dünyada ilk defa uçak gemisi batıran kişi olarak tarihe geçen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Konyaaltı caddesinde bulunan anıtı önünde düzenlenen tören ile bir kez daha anıldı.

Gerçekleştirilen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından katılımcılar tarafından anıta çiçekler bırakıldı. - ANTALYA

Tuğgeneral Özfidan, öğrencilerle kitap okudu

Tuğgeneral Özfidan, öğrencilerle kitap okudu

Tuğgeneral Özfidan, öğrencilerle kitap okudu

Tuğgeneral Özfidan, öğrencilerle kitap okudu

Tuğgeneral Özfidan, öğrencilerle kitap okudu

Tuğgeneral Özfidan, öğrencilerle kitap okudu

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Jandarma, Yüzbaşı, Antalya, Kitap, 3. Sayfa, Haber

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