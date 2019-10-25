Tuğgeneral Özfidan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret

25.10.2019 10:58

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özfidan, Atik ile bölgede yapılan çalışmalarla ilgili görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atik, Özfidan'a kentin el sanatı ürünlerinden Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve Jandarma Albay Seydi Salman da hazır bulundu.

Kaynak: AA