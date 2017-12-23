Tuğgeneral Özfidan'dan Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Akdoğan'a Ziyaret

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nevzat Akdoğanı makamında ziyaret etti.



Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nevzat Akdoğanı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret yaklaşık iki saat sürdü. Karşılıklı hoş sohbetin ardından, Uzm. Dr. Akdoğan, Tuğgeneral Yavuz Özfidan'nın yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - VAN