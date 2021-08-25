Tuğgeneral Oruçoğlu Trabzon'a atandı
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Tuğgeneral Oruçoğlu Trabzon'a atandı

Tuğgeneral Oruçoğlu Trabzon'a atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Trabzon'da bulunan 17. Komando Tugayı Komutanı olarak atandı.

Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Trabzon'da bulunan 17. Komando Tugayı Komutanı olarak atandı.

Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile Trabzon'da konuşlu bulunan 17. Komando Tugayı Komutanı olarak atandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tuğgeneral Oruçoğlu Trabzon'a atandı - Haberler
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