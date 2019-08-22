Tuğgeneral Gündüz'den Rektör Uysal'a ziyaret

22.08.2019 11:36

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal'a, Genel Sekreter Doç. Dr. Atilla Batur da eşlik etti.



Ziyarette Tuğgeneral Gündüz, Rektör Uysal ve Genel Sekreter Vekili Batur'a yeni görevlerinde başarılar diledi. Rektör ve Genel Sekreter Vekili iyi dileklerinden dolayı Gündüz'e teşekkür ederek, ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA