Tuğgeneral Çoklak'tan İl Müdürü Damkacı'ya ziyaret - Haberler
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Tuğgeneral Çoklak'tan İl Müdürü Damkacı'ya ziyaret

Tuğgeneral Çoklak'tan İl Müdürü Damkacı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tuğay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'yı makamında ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tuğay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'yı makamında ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Damkacı, Tuğgeneral Çolak'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. İki kurum arasında ortaklaşa yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan ikili, ziyaret sonunda birbirlerine günün anlam ve önemine binaen hediyeler takdim ettiler. - BİLECİK

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