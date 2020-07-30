Tuğgeneral Altun'dan Vali Baruş'a veda ziyareti Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında emekliye ayrılan 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Malatya Valisi Aydın Baruş'a, veda ziyaretinde bulundu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında emekliye ayrılan 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Malatya Valisi Aydın Baruş'a, veda ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Baruş, YAŞ kararları kapsamında emekliye ayrılan Tuğgeneral Altun ile sohbet etti.

Vali Baruş, yaptığı çalışmalardan dolayı Altun'a teşekkür ederek, "Görev süresince üstün gayret anlayışıyla uyum ve koordinasyonu sağlayarak, başarılı bir şekilde görevini ifa etmesinden dolayı teşekkür ederek. Aileniz ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir emeklilik hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA