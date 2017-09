Tugfo, Avrupa Turnesini Tamamladı

Sabancı Vakfı'nın kurulmasını sağladığı ve 9 yıldır ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), şef Cem Mansur yönetiminde İstanbul'da başlayan turnesini Avrupa'da tamamladı.



TUGFO'dan yapılan açıklamaya göre, şef Mansur ve orkestra, Avrupa'da gerçekleşen 8 konserde, yerli ve yabancı müzikseverlerle bir araya geldi.



Her yıl Avrupa'nın farklı bölgelerinde önemli festival ve konserlerde ağırlanan orkestra, bu yıl Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya'da Türkiye'yi temsil etti.



Türkiye genelindeki konservatuvarlardan seçilen 79 genç müzisyenden oluşan orkestranın bu seneki repertuvarında, Alexander Borodin'den "Orta Asya Steplerinde", Richard Strauss'tan "Don Juan" senfonik şiiri, Ali Ekber Çiçek ve Ali Özkan Manav'dan "Haydar Haydar", Antonin Dvorak'tan senfonik çeşitlemelerin yanı sıra Çaykovski'nin keman konçertosu da müzikseverlere sunuldu.



TUGFO'da yetişen ve Deutsches Sinfonie Orchester Berlin'in baş kemancıları arasında yer alan Hande Küden, orkestranın solistliğini üstlendi.



Avrupa TUGFO'yu ayakta alkışladı



Her yıl katıldığı uluslararası büyük festival ve programlarla adını tüm dünyaya duyuran TUGFO, bu yıl da özenle seçilmiş repertuvarıyla Avrupa'daki müzikseverleri mest etti. Müziğin evrensel dilini en iyi şekilde kullanan orkestrayı müzikseverler ayakta alkışladı.



Avrupa'nın en ünlü salonları arasında yer alan Berlin'deki en büyük gençlik festivali "Young Euro Classic Music Festivali"nin gerçekleştirildiği "Berlin Konzerthaus", "Prag Rudolfinum"daki en büyük konser salonu "Dvorák Hall ve Venedik"in en eski tarihi yapılarından biri olan "Scuola Grande di San Rocco" TUGFO'yu ağırladı.



Verona'da 2013 yılında sahnelediği performansla büyük beğeni toplayan TUGFO, bu yıl da Verona'da "Teatro Filarmonico"nun "Settembre Musicale Festivali"ne konuk oldu. Festival, TUGFO'yu ağırlayabilmek için bir hafta önce başladı.



Berlin'de "müzik ve kimlik" konuşuldu



Genç müzisyenler, müzik yoluyla sosyal bilinçlendirme çalışmalarından biri olan Demokrasi Laboratuvarı'nda birlikte yaşama kültürünü çok sesli müziğin çalışma ortamından örneklerle katılımcılara aktardı.



"Demokrasi Laboratuvarı" ve "müzik ve kimlik" panelleri Berlin Senatosu işbirliğiyle bu yıl ilk defa Berlin Konzerthaus'ta gerçekleştirildi.



Gençler, dünyanın prestijli isimleriyle sahneye çıkıyor



Avrupa Ulusal Gençlik Orkestraları Federasyonu'na (EFNYO) tam üyesi olan TUGFO, aynı zamanda genç müzisyenlerine, federasyona üye olan orkestralar ile birlikte ortak projelere katılma, yurt içi ve yurt dışı festivallerde konser verme ve orkestralar arası değişim programlarından yararlanma fırsatı sunuyor.



Böylece Türkiye'de yüzlerce genç müzisyenin ufkunu açan orkestra, son 2 yıldır faaliyetlerini Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı çatısı altında sürdürüyor.



Sabancı Vakfı ise Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımında da etkili olan bu projeye verdiği destekle, genç müzisyenlere dünyanın en prestijli isimleriyle sahneye çıkma imkanı sunarken, onları destekleyerek kendi ülkelerine değer kazandırmayı amaçlıyor.