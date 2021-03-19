TÜGEM Sakarya faaliyete başladı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Sakarya il Temsilciliği yönetim ekibini oluşturarak faaliyete başladı.

Dernekten yapılan açıklamada, TÜGEM Sakarya İl temsilcisi Suat Tunçlar başkanlığında, Serkan Ertaş, Ufuk Saçıntı, Tuncay Tütüncü ve Muharrem Çokol'dan oluşan yönetim ekibi bir araya geldi.

Tunçlar, yaptığı açıklamada, hep birlikte mesleğe ve şehre değer katarak fayda üretmek, yenilik ve eğitim odaklı çalışmalar yapmak için göreve hazır olduklarını belirtti.

Mesleğin gelişimi, yeniliklerin takibi, meslek mensupları arasında dayanışma, gayrimenkul sektörünün tanıtımı, mesleğin toplumdaki saygınlığının artırılması, kamu yararının gözetilmesi amacı ile bu yola çıktıklarını kaydeden Tunçlar, "Sakarya'da emlak sektörü alanında profesyonel olarak çalışmak, bu alanın sorunlarında rol alarak, emlak sektörünü daha ileri seviyelere taşımak düşüncesinde olan TÜGEM Sakarya şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı