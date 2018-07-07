Tuğçe Kazaz'ın Eski Paylaşımları Twitter'da Gündem Oldu

Daha önce yaptığı siyasi tespit ve analizlerini paylaşan ve hepsinde de haklı çıktığını iddia eden Kazaz, Twitter'a damga vurdu. Kazaz, "Ne doğruları görebiliyor ne de doğru söyleyene tahammül edebiliyorsunuz" dedi.

İşte Kazaz'ın sosyal medya paylaşımları:

Yok ittihat ve terakkiymiş, yok CHP imiş.. Zaten bu yüzden hep kaybeden taraf olacaksınız. Anlamıyorsunuz, bunu da ben hatırlatayım; CHP de Atatürk'ün ölümüyle birlikte yavaş yavaş basiretsiz yöneticileri tarafından öldürüldü. Artık vageçin içi boşaltılmış bu tabeladan. Uyanın!

Bunları neden paylaşıyorum biliyor musunuz? Gözleriniz o kadar körelmiş ve Sn. Erdoğan'ı indirme hırsıyla o kadar saldırganlaşmışsınız ki ne doğruları görebiliyor ne de doğru söyleyene tahammül edebiliyorsunuz.

Ben kendimce Türkiye'nin siyasi, psikolojik ve ekonomik haritasına göre 3 veya 4 yıl önceden yaptığım analizlere göre ülkemiz için en hayırlı olan neyse o yönde destek verdim. Çok şükür bugüne kadar ne bir gram nemalanma peşine düştüm ne de buna ihtiyaç duydum.

Artık ne olduysa oldu deyip unutalım ve tekrar kardeş olalım. Emin olun ki ben de Ak Parti fanatiği değilim. Ama Türkiye için ondan daha yararlı bir yönetim şimdilik yok. Hatalarını gördüğüm kadarıyla da eleştiriyorum. Bundan sonra da her hatalarında bunu yapmaya devam edeceğim.

İşte Kazaz'ın "haklı çıktım" dediği eski analizlerini paylaştığı tweetler: