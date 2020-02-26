Tuğçe Kandemir'in "el-alem"i sizlerle!
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Tuğçe Kandemir'in "el-alem"i sizlerle!

Son dönemde seslendirdiği şarkılar ile dikkatleri üzerinde toplayan ve dijital müzik platformlarının zirvesinde olan başarılı sanatçı Tuğçe Kandemir, yeni şarkısı ''El-Alem'' ile sevenleriyle buluştu.

26.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:03
Tuğçe Kandemir'in

Hem kendisine ait eserleri hem de kült şarkılara kattığı farklı yorumu ile milyonların severek dinlediği Tuğçe Kandemir'in sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı ''El-Alem'', günümüz aşklarına bir ayna tutarak, içinde yaşadığımız tüketim odaklı toplumda ikili ilişkilerin gerçekliğini sorguluyor.

''El-Alem''in düzenlemesine Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu ortak imza atarlarken, şarkının 'da çekilen klibini de Celal ve Soner Karakuş yönetti. Klipte bir süredir aldatılan bir kadını canlandıran Tuğçe Kandemir, başarılı oyunculuğuyla da göz doldurdu.

Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı "El-Alem'' TTE Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Kaynak: Bültenler

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