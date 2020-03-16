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Çocukluk, Youtube, Güncel

Tuğçe Hazar iddialı geliyor

Pop müzik bitti diyenlere inat her gün yeni şarkıcılar çıkmaya devam ediyor.

16.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:29
Tuğçe Hazar iddialı geliyor

Popun en yeni isimlerinden biri de Tuğçe Hazar. Çocukluk yaşlarından itibaren müzikle, sporla, dans ve oyunculukla ilgili olan Hazar, ilk şarkısı 'Hep Sen'i takipçileriyle paylaştı. Sözleri şarkıcının kendisine müziği Hazar ve Hasan Sarıçelik'e ait şarkının düzenlemesi de yine Hasan Sarıçelik'e emanet edildi. Mix ve mastering'i Can Paşa'nın ellerinden çıkarken video klip yönetmenliğini ise Ozan Gülümser üstlendi. Noya Yapım etiketiyle çıkan 'Hep Sen' Netd adlı Youtube müzik kanalında yayınlandı. Kısa sürede 100 bin izlenme rakamını aşan klipte genç solist, kendine has yorumuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Klipte Taner Ekip şarkıcının kuaförlüğünü yaparken makyajı, Hazal Tanrıverdi'nin dokunuşuyla gerçekleşti. Styling'ini de kendisi yapan Tuğçe, takipçilerinin "Ne kadar tatlı bir kız. Hem söz yazıp, hem müzik yapıp hem de kıyafetleri seçmiş. 10 parmağında 10 marifet" yorumlarını mutlulukla karşıladı.

İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olan genç yetenek, herkesin sevdiği işi yapmasını gerektiğini savunurken yeni şarkısıyla ilgili şunları söyledi: "Pop müzik öldü diye bir moda çıkardılar. Pop müzik ölmedi. Her gün yeni şarkı çıkaran bir sürü arkadaşımız var. Keza biz de öyle. İlk şarkımızı sunduk. Aylar süren bir çalışma sonucunda bir bebek dünyaya getirdik diyebiliriz. Umarım sevenlerimiz 'Hep Sen' adlı çocuğumuzu bağrına basar. Her gün üretimin olduğu bir sektörün biteceğini düşünmüyorum. Bence bunları söyleyenler bitmiş olabilir" dedi.

Tuğçe Hazar Kimdir?

Annesi Makedon babası Türkmenistan göçmeni olan Tuğçe, İzmir'de yaşıyor. Doktor bir babanın ve hemşire annenin çocuğu olan genç şarkıcı, 2 kardeşten küçük olanı. Annesi ve babasının sürekli müzikle uğraştığını, evde klavye, mandolin, keman, bağlama, tambur vs. birçok müzik aletiyle iç içe büyüdüğünü ifade eden Hazar'ın müzik sevgisi çocukluktan geliyor. 3 yaşında babasının yönlendirmesiyle enstrümanlarla tanışan Hazar, ilk klavye çalarak müziğe başladı. Gıda Mühendisliği okumasına rağmen sağlıkçı bir ailenin ve İngilizce öğretmeni bir ablanın aksine Hazar, içindeki müzik aşkına engel olamayarak müzisyen olmayı seçti. Okuldaki etkinliklerde sahneye çıkan Hazar, büyünce çeşitli kafelerde ve barlarda sahne aldı. Aynı zamanda yağlı boya tabloları yapıp satan yetenekli müzisyen, Latin dans dersleri de aldı. Aeorobic, step ve fitness eğitimleri de alan Tuğçe, çok yönlü olduğunun altını çiziyor.

Kaynak: Bültenler

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