Tuğçe Güder kimdir? Tuğçe Güder hayatı ve biyografisi! Tuğçe Güder kaç yaşında, nereli?
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Tuğçe Güder kimdir? Tuğçe Güder hayatı ve biyografisi! Tuğçe Güder kaç yaşında, nereli?

27.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:47
Tuğçe Güder kimdir? Tuğçe Güder hayatı ve biyografisi! Tuğçe Güder kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tuğçe Güder hakkında merak edilenler. Tuğçe Güder hayatı ve biyografisi. Tuğçe Güder kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Didem Soydan merak konusu oldu. İşte Tuğçe Güder hakkında merak edilen Tuğçe Güder kimdir, Tuğçe Güder hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞÇE GÜDER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1984

Kaç yaşında: 37yaşında

Nereli: Sudan

Boy: 1,8 m

Tuğçe Güder, yılında yıllık olarak düzenlenen uluslararası bir yarışmada Türkiye'nin en iyi mankeni olarak seçilmiş ve Türkiye'yi Dünyanın En İyi Mankeni (Best Model of Turkey) yarışmasında temsil etmiştir.

Tuğçe, Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve bebekken Türk bir anne-baba tarafından evlat edinildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken güzellik yarışmasına katılıp kazandı. 2004 yılında Cem Yılmaz'ın komedi filmi G.O.R.A.'da kısa bir rol aldı. 2008 yılında restoran sahibi Uğur Karas ile evlendi. Birçok hayır işi ile; ihmal edilen çocuklara yardım etme konusunda farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

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