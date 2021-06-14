Tuğçe Eren nerede? Esra Erol Tuğçe Eren olayı!

Esra Erol programında Tuğçe isimde kayıp olan kişinin anne ve babası kayıp ihbarı ile Esra Erol'a başvurdu. Peki, Tuğçe Eren nerede? Esra Erol Tuğçe Eren olayı!

Esra Erol programında Tuğçe isimde kayıp olan kişinin anne ve babası kayıp ihbarı ile Esra Erol'a başvurdu. Peki, Tuğçe Eren nerede? Esra Erol Tuğçe Eren olayı!

ESRA EROL TUĞÇE EREN OLAYI

Esra Erol programında altlı üstlü oturan kızının 2 çocuğunu bırakıp kaçtığını ve eve dönmesini istediğini söyledi. Tuğçe'nin kaçtıktan sonra arkadaşına mesaj bırakıp annesini arayacağını ve eşinden boşanmak istediğini dile getirdi.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.