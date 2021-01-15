Tuğçe Dural harekete geçti! Kilolarından kurtulmak için bakın ne yaptı?
15.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:51
Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Dural, formunu korumak için yeni bir diyet programına başladı. Karantina sürecinde az da olsa kilo aldığını açıklayan Dural, Etiler'de Trendlife Güzellik ve Sağlık Merkezi'ne giderek fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Sağlık merkezin sahibi Sonay Ölçücüler'in kendisine hazırladığı diyet programını düzenli bir şekilde uygulayan güzel manken, "İnşallah kısa süre içinde bu virüs illetinden tüm dünya kurtulur. Evde fazla kalmaktan dolayı 1-2 kilo aldım. Bana verilen program sayesinde eski formuma kavuşacağım için şimdiden heyecanlıyım" dedi.& ;
Kaynak: Snob Magazin