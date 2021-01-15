Tuğçe Dural harekete geçti! Kilolarından kurtulmak için bakın ne yaptı?

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Dural, formunu korumak için yeni bir diyet programına başladı. Karantina sürecinde az da olsa kilo aldığını açıklayan Dural, Etiler'de Trendlife Güzellik ve Sağlık Merkezi'ne giderek fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar...