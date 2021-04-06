Tuğbey Akgün: "Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi"
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Tuğbey Akgün: "Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tuğbey Akgün: 'Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi'

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Tuğbey Akgün, Altay maçıyla ilgili olarak, "Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi.

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Tuğbey Akgün, Altay maçıyla ilgili olarak, "Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Çok üzgünüz" açıklaması yaptı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'da ilk 11'de şans bulan Tuğbey Akgün, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 18 yaşındaki futbolcu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Altay maçına çok iyi hazırlanmıştı. Kazanacağımıza emindik. Ama bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Çok üzgünüz. İlk 6 hedefimiz için çok önemli bir virajdı. Ama olmadı, kazanamadık."

Tuğbey Akgün, Altay maçında 45 dakika forma giymiş, devre arasında yerini Ramazan Keskin'e bırakmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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