Tuğba Yurt 'Zalim'le başlangıç yaptı
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Tuğba Yurt 'Zalim'le başlangıç yaptı

24.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:51
Tuğba Yurt 'Zalim'le başlangıç yaptı

Tuğba Yurt, 2021 yılının ilk çalışmasını kendi YouTube kanalından yayınladı. İşte detaylar

Tuğba Yurt, 2021 yılının ilk çalışmasını kendi YouTube kanalından yayınladı. Sözleri Sezen Aksu'ya müziği Azeri Eldar Mansurov'a ait 'Zalim'i akustik tarzda seslendiren şarkıcının performansı büyük ilgi gördü. YouTube kanalında iki haftada bir şarkı yayınlayacağını vurgulayan Yurt, "23 parçadan oluşan YouTube çalışmalarımın ilki 'Zalim' ile başladı. Seçtiğim eserlerin sesime yakışması ve yorum olarak o şarkıya bir şeyler katabilmek konusu benim için çok önemli. Repertuvarımı da bu doğrultuda hazırladım. Hepimizin içine sinen güzel bir çalışma oldu, karşılığını da buldu. Bir günde YouTube trendler listesine giriş yaptık ve bir çok dijital platformda liste başı olduk. Dinleyenlerime teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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