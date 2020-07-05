Tuğba Yurt'un klibi çalıntı mı?
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Tuğba Yurt'un klibi çalıntı mı?

Tuğba Yurt'un korku filmlerini andıran ve bir yemek masasında çektiği "Vurkaç" klibi, İrlandalı şarkıcı Hozier'ın "Dinner and Diatribes" isimli şarkısının klibine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Tuğba Yurt'un klibi çalıntı mı?
05.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:25

Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; Tuğba Yurt'un "Vurkaç" adlı şarkısının klibini çekerken İrlandalı şarkıcı Hozier'ın "Dinner and Diatribes" isimli parçasının video klibinden esinlendiği ortaya çıktı. "Dinner and Diatribes" şarkısının klibini çeken ünlü yönetmen Anthony Byrne, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Bu kadarı da olmaz, böyle kopyala yapıştır mı olur, resmen fikrimi yağmalamışlar ama çalıntılar aslını yaşatır" yorumunu yaparak Tuğba Yurt ve "Vurkaç"ın yönetmeni Elif Demiralp'ı suçladı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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