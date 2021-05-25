Tuğba Yurt tuttuğu balıklara kıyamayıp denize bıraktı

'Benim O' şarkısıyla büyük başarılara imza atan Tuğba Yurt, sevgilisi Burak Tanrısever'le balık tuttu. Şarkıcı, tuttukları balıklara kıyamayıp, denize bıraktı. İşte detaylar...

Son parçası 'Benim O' ile adından söz ettiren Tuğba Yurt, önceki gün sevgilisi Burak Tanrısever ile tekneleriyle Boğaz turu yaparken objektiflere takıldı.

Tekneleriyle İstanbul Boğazı'nda gezintiye çıkan çift, baş başa romantik bir gün geçirdi.

Gezintilerinin sonrasında Tarabya açıklarına demirleyerek denize olta atan ikiliden Tanrısever'in tuttuğu balıkları denize geri bırakan şarkıcı, sevgilisinin aksine oltasını her seferinde boş çekti.

Çift daha sonra İstanbul Boğazı'nda açılarak gözlerden kayboldular.

Kaynak: Snob Magazin