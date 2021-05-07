Tuğba Yurt'tan takdir toplayan hareket
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Tuğba Yurt'tan takdir toplayan hareket

Tuğba Yurt'tan takdir toplayan hareket
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Benim O' şarkısıyla yılın en hit şarkılarından birine imzasını atan güzel şarkıcı Tuğba Yurt, önceki gün Nişantaşı sokaklarında köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı.

Köpeğini gezdirdiği sıra da her köşe başına elindeki poşetten kedi ve köpek maması bırakarak, büyük bir duyarlılık hareketine imza atan Tuğba Yurt, gazetecilerin soruları üzerine; "Köpeğimi her gezintiye çıkardığımda sokak hayvanları içinde mama bırakıyorum. Hele ki kapamaya girdiğimiz bu günlerde onları unutmamalıyız" diyerek takdir topladı. Şarkısından dolayı yüzlerce mesaj aldığını da ifade eden Yurt, "O kadar çok güzel mesajlar alıyorum ki şarkılar için bu beni çok mutlu ediyor. Şu günlerin geri de kalıp da konser vereceğim günleri iple çekiyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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