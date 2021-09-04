Tuğba Yurt, doğum gününde sahne aldı
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Tuğba Yurt, doğum gününde sahne aldı

Tuğba Yurt, doğum gününde sahne aldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Benim O' dizisiyle listelerin üst sırasında yer alan Tuğba Yurt, doğum gününde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Şarkıcıyı, ailesi de yalnız bırakmadı.

Tuğba Yurt, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konser biletlerinin günler öncesinden tükendiği gecede İstanbullular'a müzik ziyafeti sunan Tuğba Yurt, giymiş olduğu sahne kostümü ile de kulaklara olduğu kadar gözlere de hitap etti.

Doğum günü olduğunu belirten Yurt, "Her sanatçının hayalidir burada sahne almak. Bana da doğum günümde nasip oldu. Bundan daha güzel bir hediye düşünemiyorum" dedi.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuğba Yurt, "Bu yıl tam anlamıyla benim yılım oldu. 'Benim O' şarkısı bu yılın en çok dinlenen ve en beğenilen şarkısı oldu. Bu durumu değiştirmek istemiyorum. Birbirinden güzel şarkılarla zirve de kalmak en büyük arzum" diye konuştu.

Yurt'un bu önemli gününde ailesi de yalnız bırakmazken, "Kendimi şanslı hissediyorum. Ailem burada, kalbimin sahibi burada, sizler buradasınız. Daha ne isterim ki ben" demesi büyük alkış topladı.

Tuğba Yurt, doğum gününde sahne aldı
Tuğba Yurt, doğum gününde sahne aldı
Tuğba Yurt, doğum gününde sahne aldı
Tuğba Yurt, doğum gününde sahne aldı

Kaynak: Snob Magazin

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Tuğba Yurt, doğum gününde sahne aldı - Haberler Magazin
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