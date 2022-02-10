Tuğba'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istendi

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da 13 yıllık eşi Tuğba Dursun'u (38), çocuğunun gözü önünde 5 bıçak darbesiyle öldüren Burhan Dursun (36) hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 22 Eylül'de Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Burhan Dursun, 3 çocuk annesi eşi Tuğba Dursun ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla, yatakta yatan eşini, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı. Boğazına 2, karnına 2 ve eline de 1 bıçak darbesi alan Tuğba Dursun, kanlar içinde yataktan düşerken, Burhan Dursun ise iki çocuğunu yanına alarak evden çıktı. Ablası Nimet K.'nın (42) Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evine giden Burhan Dursun, çocuklarını bırakıp, "Hakkını helal et" dedi. Durumdan şüphelenen Nimet K.'nın ihbarı üzerine eve gelen polis, kapının önünde Burhan Dursun ile karşılaştı. Olayı anlatan Dursun gözaltına alınırken, polis eşliğinde eve giren sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuğba Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından Tuğba Dursun, toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Burhan Dursun hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianamede, Burhan Dursun'un borç meselesi nedeniyle eşi Tuğba Dursun ile evlerinde tartışmaya başladığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu sanığın yatak odasında eşini bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı. Sanık, iddianamedeki ifadesinde suçunu itiraf etti.