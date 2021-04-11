Tuğba Ünal rap şarkı söyleyecek

Pop müziğin güçlü sesi Tuğba Ünal, müziksevenlerin karşısına bambaşka bir tarzla çıkmaya hazırlanıyor. "İzler Durur" şarkısıyla yükselişini sürdüren Ünal, ilk kez bir rap şarkı seslendirerek sevenlerine büyük bir sürpriz yapacak.