Tuğba Ünal rap şarkı söyleyecek
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Tuğba Ünal rap şarkı söyleyecek

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Tuğba Ünal rap şarkı söyleyecek

Pop müziğin güçlü sesi Tuğba Ünal, müziksevenlerin karşısına bambaşka bir tarzla çıkmaya hazırlanıyor. "İzler Durur" şarkısıyla yükselişini sürdüren Ünal, ilk kez bir rap şarkı seslendirerek sevenlerine büyük bir sürpriz yapacak.

Mayıs ayında çıkacak ilk rap şarkısı için stüdyoya giren Tuğba Ünal, "Bu uzun zamandır hayalini kurduğum bir işti. Aylar süren çalışma sonunda içime sinen bir eserle bomba gibi geliyorum. Herkes farklı bir Tuğba Ünal görecek" dedi. Tuğba Ünal'ın, Mustafa Eğriboz objektifine verdiği cesur pozlara sosyal medya kullanıcıları tam not verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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