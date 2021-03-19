Tuğba Ünal'a ödül
19.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:53
1 milyon izlenmeyi aşan 'İzler Durur' şarkısıyla ödülünü alan Tuğba Ünal, ödül töreninde şıklığıyla dikkat çekti.
1 milyon izlenmeyi aşan 'İzler Durur' şarkısıyla ödülünü alan Tuğba Ünal, ödül töreninde şıklığıyla dikkat çekti.
Pandemi kurallarına harfiyen uyan sanatçı, ödülünü alırken maskesini çıkarmadı.
Törende kendisine ödül getiren 'İzler Durur' şarkısını seslendiren Ünal, "Kalplere dokunan şarkılar yapmaya devam edeceğim" dedi.
Kaynak: Hürriyet