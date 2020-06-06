Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç yeniden VakıfBank'ta VakıfBank, altyapısında yetişen ve bu sezonu kiralık olarak AtlasGlobal Yeşilyurt'ta geçiren oyuncuları Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç'ı yeniden kadrosuna kattı.

VakıfBank, altyapısında yetişen ve bu sezonu kiralık olarak AtlasGlobal Yeşilyurt'ta geçiren oyuncuları Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç'ı yeniden kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Altyapımızda yetişen ve geçtiğimiz sezonu AtlasGlobal Yeşilyurt'ta kiralık geçiren oyuncularımız Tuğba Şenoğlu ve Ayça Aykaç 2020-2021 sezonunda yeniden sarı-siyahlı formayı giyecek. Ayça ve Tuğba'ya nice büyük başarılar ve kupalar dileriz." Kaynak: AA