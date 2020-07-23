Tuğba Özerk sahneyi çok özledi Yeni single'ına klip çekmek için hazırlık yaptığını söyleyen Tuğba Özerk, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı.

Klip çekimi için elbise baktığını söyleyen Özerk şarkının adını henüz koymadıklarını söyledi. Şarkıcı, "Beste hazır, klipte çekilecek ama şarkının adını henüz koymadık. Tam bir yaz şarkısı oldu, pandemi nedeniyle nisan ayında çıkaracağımız şarkı ağustosa kaldı" dedi. Özerk, "Pandemi nedeniyle zarar ettiniz mi?" Çoğu şarkıcı geçinemiyoruz dedi, sizin durumunuz nedir?" sorusuna, "Ben hiçbir zaman parayı dert etmem. Sahneye çıkamamayı dert ederim. Çalıştım, evimi ve yazlığımı aldım. Mesleğimi sahne aşkı için yapıyorum. O yüzden bu konulara girmiyorum" dedi.& ;











Kaynak: Snob Magazin