Tuğba Özerk: Pandemide kilo almadım

Her gün düzenli olarak yürüyüş yaptığını ve bu sayede kilo verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Pandemi döneminde kilo almayanlardanım" dedi.

Her gün düzenli olarak yürüyüş yaptığını ve bu sayede kilo verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Pandemi döneminde kilo almayanlardanım" dedi. Özerk, müzik sektörünün her geçen gün daha da zor bir döneme girdiğini belirtti ve ekledi: "Salgın yüzünden herkes etkilendi. Müzik de en çok etkilenen sektörlerden."

Kaynak: Hürriyet