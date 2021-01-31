Tuğba Özay 'Makyajlı kırıtık Erkek istemiyoruz'
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Tuğba Özay 'Makyajlı kırıtık Erkek istemiyoruz'

31.01.2021 08:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 08:40
Tuğba Özay 'Makyajlı kırıtık Erkek istemiyoruz'

Ünlü modelin açıklamasını homofobik ve transfobik bulan kullanıcılar, fotoğrafın altına kısa sürede binlerce yorum yaptı.

Ünlü modelin açıklamasını homofobik ve transfobik bulan kullanıcılar, fotoğrafın altına kısa sürede binlerce yorum yaptı. Özay, gelen tepkiler sonrası paylaştığı fotoğrafı yoruma kapattı. Ünlü model, takipçilerine "Boş beleş yorumlar yapıyorsunuz" sözleriyle sert çıktı.

Kaynak: Hürriyet

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