Tuğba Özay Kadınlığını Öve Öve Bitiremedi: Erkeğe Ummadığı Şeyleri Yaşatırım

Tuğba Özay Kadınlığını Öve Öve Bitiremedi: Erkeğe Ummadığı Şeyleri Yaşatırım

Moda ve sanat camiasının tanınan isimlerinden eski manken Tuğba Özay, Posta gazetesine verdiği röpordajda "Erkeğe ummadığı şeyleri yaşatırım" diyerek cesur açıklamalarda bulundu.

İlerleyen yaşına rağmen formunu korumayı başaran isimlerin başında gelen Tuğba Özay, verdiği bir röportajda kadınlığını öve öve bitiremedi.

"ERKEĞE UMMADIĞI ŞEYLERİ YAŞATIRIM"

"Bir erkeğin seksi imajınıza aldanıp hayal kırıklığına uğrama ihtimali var mı?" sorusunun yöneltildiği Özay, "Valla bir erkek benimle asla hayal kırıklığı yaşamaz. Aksine her konuda ummadığı şeyler yaşar" dedi.

"BANA GELİNCE BİR DURUR YANİ"

Açıklamasının devamında iddialı söylemlerine devam eden Özay, "İsterse 40 yaşına gelmiş, birçok kadınla birlikte olmuş olsun. Bana gelince bir durur yani" şeklinde konuştu.

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