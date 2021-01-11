Tuğba Özay: Hakan Altun'a hiç yakıştıramadım

Geçici şöhretler çok fazla





Eski Türkiye güzellerinden olan Özay, manken piyasasını değerlendirirken, "Türkiye'de çok hızlı bir tüketim var. Best Model ve Miss Turkey'lerin ismini bilmiyoruz artık. Geçici şöhretler çok fazla var. Çıkan arkadaşlara şu tavsiyem var. Kalıcı olmak istiyorlarsa kendilerini her türlü geliştirsinler." dedi.& ;





Merve Boluğur'a destek verdi





Merve Boluğur'un şarkı çıkaracağını açıklaması ile Işın Karaca'dan gelen tepkiyi değerlendiren Özay, "Müzik piyasası kimsenin tekelinde değil, yeteneği varsa olabilir. Ben Işın Karaca'ya katılmıyorum. Hadi bir dinleyin hani görün bakalım diyebilirdi. Ayrıca bir çok oyuncunun sesini de çok beğeniyorum" dedi.& ;

Hakan Altun'a hiç yakıştıramadım





Tuğba Özay, ayrıca geçen haftlarda İbo Show'da Gonca Vuslateri'nin sesini& ; dinledim ve çok beğendim. Hakan Altun'dan ayrılmasına çok üzüldüm. Hakan'ın sosyal medya da bir tek Gonca'yı takip etmesine helal olsun demiştim. Hakan'a hiç yakıştıramadım hemen ayrılmasına. Sevginin aşkın artık insanları üzdüğünü düşünüyorum o yüzden uzak duruyorum" dedi.





Kaynak: Snob Magazin