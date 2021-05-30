Tuğba Özay'ın yeni imajı şok etti
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Tuğba Özay'ın yeni imajı şok etti

Tuğba Özay'ın yeni imajı şok etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönem podyumların aranan ismi olan Tuğba Özay yeni imajını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Manken ve model Tuğba Özay, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Özay son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Afro dalgası yaptıran Özay, paylaştığı fotoğrafına şu notu ekledi, "Alın size yeni imajıyla Tuğba Özay. Sıkı takipçilerim iyi bilir, 2 yıl önce Afrika örgüsü yaptırmıştım ve o yaz büyük patlama olmuştu o modelde... Şimdi de yaza girerken dedim yine bir değişiklik yapayım ve bu kez de Afro dalgası yaptırayım. Vallahi ben ve buradaki herkes bayıldı... Umarım sizler de beğenirsiniz."

Tuğba Özay'ın yeni imajı şok etti
Tuğba Özay'ın yeni imajı şok etti

Kaynak: Snob Magazin

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Tuğba Özay'ın yeni imajı şok etti - Haberler Magazin
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