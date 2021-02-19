Tuğba'nın otomobiline silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı

MERSİN'de yanında 2 yaşındaki oğlunun da bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Tuğba Tutuş'un (37) avukatının itirazı üzerine kayınpederi E.T. (60) ile 2 kayınbiraderi ve yanlarındaki kişi yeniden gözaltına alındı.

MERSİN'de yanında 2 yaşındaki oğlunun da bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Tuğba Tutuş'un (37) avukatının itirazı üzerine kayınpederi E.T. (60) ile 2 kayınbiraderi ve yanlarındaki kişi yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden Tutuş'un kayınbiraderi Tahsin Tutuş (29) ile Halil İbrahim Sakallı (33) tutuklandı. Kayınpederi E. T. ile diğer kayınbiraderi H.T. (37) ise ev hapsine çarptırıldı.

Olay, 12 Şubat günü saat 20.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. 2 yaşındaki oğlu T.M.T. ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yayla evinde geçirmek için ilçeye bağlı Çavuşlu Mahallesi'ndeki evinden çıkan Tuğba Tutuş, yolda, eşinin husumet yaşadığı kayınpederi E. T. ve kayınbiraderleri Tahsin Tutuş, H.T. ve yanlarında bulunan Halil İbrahim Sakallı'nın saldırısına uğradı. Önü kesilen Tuğba Tutuş, aracının hızını artırıp kaçtı. Ancak bu sırada şüpheliler, arkasından av tüfeği ile 3 el ateş etti.

Şüpheliler, peşine düştükleri Tuğba Tutuş'un aracını Çamlıdere köyü mevkiinde bu kez, otomobille çarparak durdurdu. Aşağı inen kişiler, sopalarla araca vurmaya başladı. Bu sırada araca av tüfeğiyle 2 el de ateş açıldı. Büyük korku yaşayan ve şans eseri arka koltukta oturan oğlu ile olaydan yara almadan kurtulan Tuğba Tutuş, kaçıp jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine ekipler, E. T. ile oğulları Tahsin Tutuş ve H. T. ve Halil İbrahim Sakallı'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.AVUKATI ARACILIĞIYLA İTİRAZ ETTİ

Günlerdir gözüne uyku girmediğini ve can güvenliğinin kalmadığını dile getiren Tuğba Tutuş, karara avukatı aracılığıyla itirazda bulundu. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan 4 şüpheliden Tahsin Tutuş ve Halil İbrahim Sakallı tutuklandı, kayınpeder E .T. ve oğlu H.T. ise ev hapsine çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN